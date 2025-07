Eurodonne, Giuliani: "Inghilterra è forte ma futuro è da scrivere"

"Quindi abbiamo semplicemente preso tutto l'entusiasmo, tutta la passione - dice ancora -, tutta l'energia positiva che quella partita ci ha dato e abbiamo già cominciato a pensare a quella successiva nonostante ancora non sapessimo chi sarebbe stata l'avversaria". Che poi è l'Inghilterra: che tipo di rivale sarà? "È un'Inghilterra diversa rispetto a tutte le Inghilterra che abbiamo affrontato - risponde Giuliani -. Ha una grandissima fiducia in sé e consapevolezza di essere una grandissima squadra. L'ha dimostrato nei gironi e nelle ultime partita, nonostante sia andata sotto di due gol contro la Svezia. Quella inglese è una squadra che nei momenti di difficoltà riesce sempre a fare gruppo e a portare a casa il risultato, è una squadra che non muore mai". "Quindi sarà importante - conclude - iniziare al meglio la partita, con un grande focus, per poi portarla fino al 120'. O oltre? sì - sorride - questa mattina i rigori sono stati provati".