"L'Inghilterra è una squadra che ha un tasso di esperienza, soprattutto legato a certe manifestazioni, molto alto. Ma non è imbattibile, e da parte nostra c'è molta consapevolezza su quello che stiamo facendo: vogliamo continuare a vivere il nostro sogno. Vogliamo rimanere in Svizzera fino alla fine". Queste le parole del ct della Nazionale femminile Andrea Soncin, in previsione della semifinale con l'Inghilterra degli Europei in programma martedì.