Eurispes: stadi italiani media età 60 anni, pochi ricavi e troppa burocrazia

"Dei 129 stadi omologati per almeno 5.500 persone, il 60% risale a un periodo compreso tra il 1920 e il 1970. Nel 2024 in Calcio ha avuto un impatto sul Pil del nostro Paese superiore agli 11 miliardi di euro, ha generato piu di 1,3 miliardi di contribuiti fiscali e previdenziali e ha dato occupazione ad oltre 120mila persone. Ad oggi, in Italia esiste un solo impianto pronto ad ospitare le partite di Euro 2032: si tratta dell'Allianz Stadium di Torino dove gioca la Juventus, mentre gli stadi Olimpico di Roma e San Siro di Milano, pur necessitando di lavori di ristrutturazione, sono vicini a rispettare i paletti imposti dalla Uefa". È quanto si legge nel 37esimo Rapporto Italia Eurispes in merito alle condizioni degli stadi italiani. Per gli altri due stadi che ospiteranno le in Italia le partite dell'Europeo "la federazione dovrà scegliere tra due delle rimanenti sette citta indicate in fase di candidatura (Firenze, Bologna, Bari, Napoli, Genova, Verona e Cagliari) senza che in nessuna di queste sia, ad oggi, presente uno stadio considerato a norma Uefa. I due principali elementi di criticita che caratterizzano le infrastrutture calcistiche nel nostro Paese sono l'età media delle strutture, che si aggira intorno ai 60 anni, e la proprieta degli stadi. Dei 23 stadi con capienza superiore ai 22mila posti solamente tre (Juventus, Atalanta e Udinese) sono di proprieta della squadra che vi gioca", si legge nel Rapporto, in cui si sottolinea che "la necessità di rinnovare gli stadi esistenti o di costruirne di nuovi si scontra con le lungaggini burocratiche".