Doppi allenamenti e psicologa sempre vicina: la rivoluzione d Seedorf al Corinthians

Da mercoledì 14 ottobre, si respira un'aria completamente differente nel Centro Tecnico Joaquim Grava, dove si allena il Corinthians. Seedorf per i primi tre giorni della sua gestione ha imposto un doppio allenamento. Mattina e pomeriggio. Non tanto per la quantità di lavoro che deve far svolgere, quando per la necessità di costruire un rapporto più solido all'interno dello spogliatoio. Vuole che la squadra stia insieme. Se prima c'era un allenamento unico di un paio d'ore, adesso se ne fanno due da un'ora, ma a un'intensità molto più elevata. Proprio questo è quello che Clarence vuole dai suoi giocatori: insensità, nel lavoro quotidiano e in campo. Gioco verticale, sempre e comunque, fin dalla partita di esordio fissata per lunedì 19 alla Neoquimica Arena, lo stadio di proprietà del Corinthians, contro il Vitoria. L'altro cambiamento che è saltato all'occhio dei giocatori è il contenuto dei filmati nelle aree comuni del centro tecnico: sui monitor non compaiono più il calendario delle partite, la classifica del campionato o il programma degli allenamenti, ma i gol segnati dalla squadra, giocate spettacolari, vittorie e conquiste del passato. Solo positività. Per ora non sono stati imposti divieti, come qualche giocatore temeva, visto che Seedorf, nella sua ultima esperienza da giocatore nel Botafogo, aveva chiesto e ottenuto dalla dirigenza del club che i suoi compagni di squadra non girassero per le aree comuni del centro di allenamento in infradito.