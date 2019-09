"È bello rivedere l'entusiasmo intorno alla Nazionale, i ragazzi danno la sensazione di giocare con voglia, passione e spirito di gruppo. Credo sia qualcosa di estremamente positivo. In Italia siamo abituati a passare da un eccesso all' altro, ma mi auguro che questo entusiasmo contagi in positivo e non abbia poi delle cadute". Così Roberto Donadoni, ex ct della Nazionale, intervenuto ai microfoni di Radio Anch'Io Sport su Radio 1 all'indomani della vittoria azzurra in Finlandia. "Ci sono tanti ragazzi che stanno crescendo bene, stanno acquisendo una mentalità giusta di non temere più il confronto con gli avversari soprattutto quando si gioca lontano da casa", ha aggiunto.