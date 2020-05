Deschamps boccia le porte chiuse: "Il calcio è incoerente"

LA POLEMICA

Didier Deschamps approva la scelta della Ligue 1 di fermarsi e non apprezza i campionati a porte chiuse con regole differenti in campo e in tribuna. "Ho guardato la Bundesliga - dice Deschamps - e certe immagini mi sembrano molto incoerenti: vedo giocatori che disputano una gara con scontri e contrasti e poi vedo in tribuna giocatori di riserva con le mascherine a 2 metri di distanza uno dall'altro. Sinceramente, non capisco. In tribuna il rischio sarebbe maggiore? Che incoerenza! Non mi piace".

Lo stop ai campionati in Francia, poi, secondo Deschamps: "E' una decisione del governo che mi sembra coerente e saggia. E bisogna accettarla". Per quanto riguarda le altre leghe europee: "Credo che la ripresa - dice l'ex centrocampista della Juventus - risponda, ovviamente, in primo luogo a una problematica economica. Guardate le decisioni prese in Spagna e in Inghilterra: questi due grandi Paesi del calcio stanno pianificando la ripresa della Liga e della Premier League ma hanno deciso di non riprendere i campionati femminili, che generano molti meno incassi. E' tutto lì!"