De Zerbi cittadino onorario di Foggia, cerimonia il 3 giugno

Roberto De Zerbi sarà cittadino onorario di Foggia. All'attuale tecnico dell'Olympique Marsiglia, che ha concluso al secondo posto la Ligue 1 e la prossima stagione disputerà anche la Champions League, "protagonista di esaltanti stagioni in rossonero da calciatore prima e soprattutto da trascinante e carismatico allenatore poi, sarà conferita la cittadinanza nel corso di una cerimonia che si svolgerà a palazzo di città a Foggia il 3 giugno prossimo". Il conferimento della cittadinanza onoraria era stato proposto dalla commissione cultura e sport e approvato all'unanimità nella seduta di consiglio comunale dell'8 gennaio scorso, con l'apprezzamento della sindaca e dell'assessore allo sport. Ricco il programma della giornata che prevede anche una visita all'impianto sportivo Croci Nord i cui lavori di ristrutturazione sono in via di completamento e il saluto ai suoi tifosi e alla città nello stadio Pino Zaccheria. Gli eventi collaterali alla cerimonia sono stati organizzati dall'Amministrazione comunale con la collaborazione della Fondazione Capitanata per lo Sport.