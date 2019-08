Il Bologna debutterà in campionato con Mihajlovic in distinta, ma non in panchina. Al suo posto ci sarà il collaboratore tecnico Emilio De Leo, che alla vigilia di Verona ha parlato anche delle condizioni di Sinisa: "È sempre presente, lo sentiamo prima e dopo la gara, oltretutto segue live tutti gli allenamenti ed esprime le sue considerazioni. Si raccomanda sempre di avere l'approccio giusto, l'atteggiamento è' fondamentale per vincere. Il nostro obiettivo sarà quello di trasformare lo straordinario finale di stagione dell'anno scorso in normalità".