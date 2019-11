Dal calcio alla politica: Dhorasoo candidato sindaco a Parigi

EX MILAN

Dal calcio alla politica. Vikash Dhorasoo, una stagione senza acuti al Milan nella stagione 2004-2005, sarà uno dei candidati a sindaco per la città di Parigi della lista civica 'Decidons Paris', schierato politicamente con la sinistra radicale del partito 'La France Insoumise'. L'ex calciatore 46enne sarà il capolista del 18esimo arrondissement nelle elezioni cittadine che si terranno nel marzo 2020.

Originario dell'Ile Maurice, Dhorasoo è da tempo impegnato con associazioni ed iniziative contro l'emarginazione sociale e per il riscatto dei quartieri poveri. Si è impegnato a più riprese contro l'omofobia e il razzismo. Dal 2005 è patrocinatore della squadra Paris Foot Gay. Ha lasciato il mondo del calcio al termine della stagione 2007-2008, chiusa senza presenze con la maglia del Livorno. Prima di impegnarsi in politica, si è anche cimentato come giocatore di poker semi-professionista.