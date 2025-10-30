Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Cremonese, emergenza infortuni ma recupera Sanabria

30 Ott 2025 - 16:30
© Getty Images

© Getty Images

Dopo la vittoria di Marassi contro il Genoa, la Cremonese si prepara ad accogliere la Juventus di Spalletti in uno Zini che si annuncia caldissimo. L'entusiasmo è alle stelle, ma Davide Nicola deve fare ancora i conti con l'infermeria piena. Non recuperano Collocolo e Grassi, entrambi fuori causa per problemi muscolari, mentre Zerbin resta in forte dubbio: l'esterno ha provato a forzare in settimana ma il dolore non è del tutto superato.

Restano indisponibili anche Pezzella e Moumbagna, due assenze pesanti per un gruppo che ha però dimostrato di saper sopperire con carattere e organizzazione. Un piccolo segnale positivo arriva da Sanabria, che avverte ancora un fastidio al polpaccio ma potrebbe almeno accomodarsi in panchina per dare una mano nel finale. Per il resto la squadra è in buona salute anche se le tre partite ravvicinate hanno lasciato un po' di stanchezza nelle gambe.

Davanti, Vardy si candida per un'altra maglia da titolare accanto a Bonazzoli, dopo la prova brillante offerta a Genova. La sua corsa e la sua esperienza stanno diventando armi preziose per una Cremonese che cresce di settimana in settimana e che ora vuole misurarsi contro una delle big del campionato senza timori reverenziali. Nicola chiede concentrazione e spirito di sacrificio: la Juventus arriverà per fare la partita, ma i grigiorossi vogliono confermare la loro identità fatta di compattezza, intensità e coraggio. 

Ultimi video

02:10
Roma-Parma 2-1: gli highlights

Roma-Parma 2-1: gli highlights

01:25
MCH LIBERTADORES RACING-FLAMENGO MCH

Libertadores: Flamengo in finale grazie alle parate di Rossi

01:31
Si rivede Lookman

Si rivede Lookman

01:26
Gimenez è un problema

Gimenez è un problema

01:32
Il bomber a sorpresa

Il bomber a sorpresa

01:33
Juve, tocca a Spalletti

Juve, tocca a Spalletti

01:59
Chivu, ottima reazione

Chivu, ottima reazione

01:04
MCH PER LIVE MARTINO MCH

L'apecar con la statua di Maradona in giro per Napoli

01:23

Maradona, l'omaggio del pianista a Tokyo nel giorno del compleanno

00:45
MCH ARRIVO SPALLETTI ALLA CONTINASSA 30/10 MCH

Juve-Spalletti, ci siamo: eccolo alla Continassa

01:15
Genoa-Cremonese 0-2: gli highlights

Genoa-Cremonese 0-2: gli highlights

01:07
Bologna-Torino 0-0: gli highlights

Bologna-Torino 0-0: gli highlights

03:15
Inter-Fiorentina 3-0: gli highlights

Inter-Fiorentina 3-0: gli highlights

02:58
Juventus-Udinese 3-1: gli highlights

Juventus-Udinese 3-1: gli highlights

01:07
Como-Verona 3-1: gli highlights

Como-Verona 3-1: gli highlights

02:10
Roma-Parma 2-1: gli highlights

Roma-Parma 2-1: gli highlights

I più visti di Calcio

SRV RULLO INTER LAUTARO NOTIZIA MKHITARYAN (MUSICATO) 27/10 SRV

Voglia di rivincita: l'Inter si aggrappa al suo "Toro"

DICH JURIC POST MILAN DICH

Juric: "Abbiamo dominato il Milan"

SRV RULLO ARBITRI E VAR, LA "SOLITA" BUFERA (MUSICATO) 27/10

Arbitri e Var sotto accusa: il calcio che non piace

MCH GOL INSUA VS BOCA MCH

Argentina, super gol da centrocampo di Insua!

Luciano Spalletti

Non solo Tudor, anche molti ex Serie A e grandi nomi dall'estero senza panchina

Vlahovic: "Oggi abbiamo dato una risposta. Abbiamo parlato tanto, ora è tempo dei fatti. Futuro? Si vedrà penso solo al presente"

Vlahovic: "Oggi abbiamo dato una risposta. Abbiamo parlato tanto, ora è tempo dei fatti. Futuro? Si vedrà penso solo al presente"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:01
Haaland beve latte crudo, é polemica in Inghilterra
16:30
Cremonese, emergenza infortuni ma recupera Sanabria
16:03
Atalanta, De Roon spera di recuperare per l'Udinese
15:11
Monaco, Pogba vicino al rientro
14:22
Udinese, Kabasele: "Contro la Juve potevamo pareggiare, ma il calcio è così"