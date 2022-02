Covid, la Uefa premia i tifosi: 30mila biglietti gratis per le finali delle coppe europee

L'INIZIATIVA

Il presidente Ceferin ha spiegato: "Un modo per ringraziarli per il supporto durante la pandemia"

Biglietti gratuiti ai tifosi delle squadre che si qualificheranno alle finali delle coppe europee di quest'anno. Lo ha deciso il presidente dell'Uefa, Aleksander Ceferin, spiegando che sarà il modo "per ringraziarli e ripagarli del loro supporto al calcio europeo durante la crisi dovuta alla pandemia del Covid-19". Getty Images

Nello specifico, precisa l'Uefa, i supporter dei club finalisti riceveranno dei biglietti gratuiti ripartiti come segue: per la Champions League i tagliandi regalati saranno diecimila (5.000 a squadra), per l'Europa League 8.000 (4.000 a testa), per la Conference League 6.000 (3.000 biglietti a squadra) e per la Champions femminile ancora 6.000 (3.000 a squadra).

In tutto quindi i biglietti per le finali Uefa che la confederazione europea regalerà ai tifosi saranno trentamila. L'Uefa precisa in una nota che "ciascuna squadra finalista potrà utilizzare questi biglietti gratuiti per premiare i propri tifosi più fedeli (ovvero chi è abbonato da più tempo, chi ha assistito al maggior numero di partite in trasferta, etc.), ma questi biglietti non potranno essere dati a sponsor, partner o dirigenti del club".