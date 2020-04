Coronavirus, primi pazienti al Centro Tecnico FIGC di Coverciano

CORONAVIRUS

Il Centro Tecnico FIGC di Coverciano apre ufficialmente le porte ai pazienti affetti da Covid-19. Lunedì mattina in arrivo i primi 4, tra martedì e mercoledì altri 10. Tutti anziani della residenza Il Bobolino di Firenze. Saranno ospiti della struttura dove abitualmente alloggiano i calciatori della Nazionale e vi rimarranno fino a guarigione completa. Si tratta di soggetti asintomatici o con sintomi lievi, per i quali è comunque fondamentale rimanere in isolamento. Nelle prossime settimane potranno accedere al Centro Tecnico fino a 54 pazienti, trasformandolo in un vero e proprio albergo sanitario gestito dalla Asl Toscana centro. Coverciano diventa Centro della solidarietà per il Covid





Una soluzione importante per mitigare il rischio contagio: "Ringrazio di cuore il presidente della FIGC Gabriele Gravina, che ha messo la struttura a disposizione della sanità toscana a titolo completamente gratuito - ha detto l'assessore regionale al diritto alla salute e allo sport Stefania Saccardi - Potremo utilizzare le 54 camere come albergo sanitario, sia per i pazienti che vengono dal territorio, sia per quelli dimessi dall'ospedale". Marco Nerattini, direttore di zona-distretto e della Societa' della Salute di Firenze, che sta seguendo i trasferimenti degli ospiti, ha spiegato che "la precedenza sarà in base alla residenza delle persone"