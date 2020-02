Coppa di Germania: eliminati Lipsia e Dortmund, fuori anche l’Hertha nonostante Piatek

Termina anzitempo l’avventura in Coppa di Germania per Borussia Dortmund e Lipsia. I gialloneri perdono 3-2 a Brema contro il Werder nonostante l’ottavo gol di Haaland in quattro presenze; Selke, Bittencourt e Rashica fanno volare i padroni di casa ai quarti. Fuori dal torneo anche i Tori Rossi, sconfitti 3-1 a Francoforte contro l’Eintracht. Il primo gol di Piatek con l’Hertha non basta per passare il turno contro lo Schalke. Kaiserslautern-Düsseldorf 2-5.