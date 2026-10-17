Como, lesione al flessore per Diao: tre settimane di stop, punta alla sfida con l'Inter

Tutto confermato anche da Cesc Fabregas nella conferenza stampa prima di Fiorentina-Como: "Assane ha avuto un piccolo infortunio muscolare difficile da valutare: dicono 2-3 settimane, dopo la sosta, ma io spero di recuperarlo per l'Inter. Altrimenti andremo dopo la sosta". Kean? "Per Moise manca ancora un pezzettino: magari una settimana, magari dieci giorni. Non lo so bene, ma sta meglio".