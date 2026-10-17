Como, lesione al flessore per Diao: tre settimane di stop, punta alla sfida con l'Inter

Il Como perde Assane Diao per circa 3 settimane, lo riporta Sky Sport. L'attaccante senegalese ha riportato una piccola lesione muscolare al flessore della coscia sinistra durante il match di Champions League contro il Feyenoord, appena dopo aver realizzato il gol del momentaneo 1-0.
Diao resterà sotto osservazione nelle prossime settimane e proverà a recuperare per Inter-Como dell'8 novembre, ultima partita prima della prossima sosta per le nazionali. In caso contrario, rientrerà dopo la pausa per la sfida del 21 novembre contro il Cagliari in casa.
Tutto confermato anche da Cesc Fabregas nella conferenza stampa prima di Fiorentina-Como: "Assane ha avuto un piccolo infortunio muscolare difficile da valutare: dicono 2-3 settimane, dopo la sosta, ma io spero di recuperarlo per l'Inter. Altrimenti andremo dopo la sosta". Kean? "Per Moise manca ancora un pezzettino: magari una settimana, magari dieci giorni. Non lo so bene, ma sta meglio".