Como, il ds Ludi: "Ottimo rapporto con Figc, orgogliosi di aver rappresentato l'Italia con Kean"

"Il rapporto con la Nazionale è ottimo, ma qualsiasi club non può essere contento di quando un giocatore torna con un piccolo infortunio. Per noi è motivo di orgoglio di avere rappresentato l'Italia, e non solo, con i nostri giocatori, visto che ci era stato detto l'esatto contrario nel passato recente. Nel calcio si intendono o allineamento totale o conflitto: non è questa la situazione, siamo orgogliosi di aver rappresentato l'Italia e ci dispiace di non poter contare su Kean, ma i rapporti sono buoni". Così il ds del Como, Carlalberto Ludi, a Dazn, commentando le parole del tecnico Cesc Fabregas in conferenza sull'infortunio di Kean in Nazionale.