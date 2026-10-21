Como, Fabregas: "Notte speciale, ma restiamo coi piedi per terra. Ora viene il difficile"

21 Ott 2026 - 21:49
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Cesc Fabregas prova a tenere "con i piedi per terra" l'ambiente Como dopo la spettacolare vittoria per 4-1 sul Manchester United: "Questa è una notte speciale, ma siamo ancora all'inizio di tutto ciò che abbiamo in testa. Restiamo con i piedi per terra, sabato c'è un'altra partita. Non so se possiamo giocarcela contro tutti, ma rimaniamo umili. Ci prepariamo sempre e proviamo a giocarcela, come contro l'Inter in Coppa Italia o contro Napoli e Roma. Questo era il Manchester United, non importa se in difficoltà, non dimentichiamo che alcuni dei nostri sono alla terza partita di Champions".

Giusto infatti non ridimensionare il valore dell'impresa del Sinigaglia: "Vincere così è una soddisfazione, ma adesso viene il difficile: giocare sabato e farlo alla stessa maniera. Sono qui per il progetto, ero arrivato per finire la carriera da calciatore. Ho avuto la possibilità di allenare la Primavera, ma poi la carta bianca devi guadagnartela. Ho la fortuna di avere un presidente e un direttore sportivo che mi capiscono e mi seguono. Questa fiducia è importante".

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