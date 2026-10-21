Como, Fabregas: "Notte speciale, ma restiamo coi piedi per terra. Ora viene il difficile"

Giusto infatti non ridimensionare il valore dell'impresa del Sinigaglia: "Vincere così è una soddisfazione, ma adesso viene il difficile: giocare sabato e farlo alla stessa maniera. Sono qui per il progetto, ero arrivato per finire la carriera da calciatore. Ho avuto la possibilità di allenare la Primavera, ma poi la carta bianca devi guadagnartela. Ho la fortuna di avere un presidente e un direttore sportivo che mi capiscono e mi seguono. Questa fiducia è importante".