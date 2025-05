Colpisce l'arbitro con una testata, Daspo 5 anni a calciatore

Un Daspo della durata di 5 anni è stato disposto dal Questore di Padova, Marco Odorisio, nei confronti di un calciatore di 37 anni della squadra San Fidenzio di Polverara (Padova), che il 18 maggio scorso, durante una partita di seconda categoria contro il Due Stelle aveva minacciato e insultato l'arbitro e lo aveva colpito con una testata al naso, costringendolo a sospendere la partita. Il direttore di gara, di 25 anni, aveva espulso il giocatore nei minuti di recupero del secondo tempo, perché aveva colpito con un calcio alla caviglia un avversario. Il calciatore aveva quindi reagito dandogli una testata al naso. Al rientro negli spogliatoi si era poi nuovamente avvicinato minacciando tutta la terna arbitrale, venendo trattenuto da alcuni compagni di squadra e dal presidente della sezione Aia di Venezia, giunti in soccorso. L'arbitro ha riportato una frattura delle ossa nasali giudicata guaribile in 15 giorni. Il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 5 anni, e il Questore ha incaricato la Digos di svolgere approfondimenti, per l'adozione dei provvedimenti di natura amministrativa e penali. Il 37enne è stato così denunciato alla Procura della Repubblica di Padova per i reati di lesioni e minacce aggravate e per la violazione della normativa in materia di regolare svolgimento delle manifestazioni sportive. In base al Daspo Sportivo adottato nei suoi confronti, per i prossimi 5 anni non potrà ai luoghi di manifestazioni sportive di qualsiasi società sportiva, serie e categoria, sia in Italia che all'estero.