Ventura alza la voce: "Basta menzogne su di me, ho rinunciato a due anni di stipendio"

13/11/2018

"Stavolta non tollero menzogne, mi sono dimesso dal Chievo non per i risultati (sarei andato via anche in caso di vittoria col Bologna) ma perché io e la società volevamo raggiungere la salvezza attraverso due strade diverse. E ho rinunciato a due anni di contratto senza chiedere né pretendere alcunché". La verità di Gian Piero Ventura sulle sue dimissioni arriva con una lunga dichiarazione all'Ansa.