Serie A: Frosinone e Chievo salutano il campionato senza reti

25/05/2019

LE STATISTICHE

• Il Chievo ha pareggiato contro il Frosinone, dopo che aveva vinto tutti e sei i confronti con i ciociari tra Serie A, Serie B e Coppa Italia.

• Il Chievo ha concluso il campionato con soltanto due vittorie all’attivo: record negativo da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (2004/05).

• Il Chievo è la squadra che ha vinto meno partite (due) nei Top-5 campionati europei 2018/19.

• Il Frosinone è, con il Chievo, una delle due squadre ad aver vinto meno gare in casa (soltanto una) nei cinque maggiori campionati europei 2018/19.

• Primo pareggio interno del Frosinone nel 2019 e unica gara casalinga in cui i ciociari hanno tenuto la porta inviolata da inizio anno.

• Per la prima volta in questa Serie A il Chievo non ha subito gol per due partite di fila.

• Per la seconda volta in questo campionato, il Chievo non ha trovato il gol per quattro match consecutivi.

• Fabio Pellissier ha collezionato 459 presenze e realizzato 112 gol in Serie A.

• È stata la prima volta in questo torneo che il Chievo non ha effettuato alcun tiro in trasferta nei primi 45 minuti di gioco.

• Marco Baroni ha schierato contro il Chievo l'undici titolare più 'anziano' in questa Serie A: 28 anni e 118 giorni.