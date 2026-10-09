Che fine ha fatto M'Baye Niang? Dalle luci di San Siro alla "sfida" Dunkerque

Intervistato da L'Équipe, l'ex rossonero ha tracciato un bilancio sereno del suo passato: "Non ho rimpianti, ho fatto la mia carriera e tutto quello che ho realizzato mi ha permesso di crescere sia come calciatore che come uomo". La scelta di accettare la seconda divisione francese non quindi viene vissuta come un passo indietro, nonostante un curriculum lungo ben 16 squadre.