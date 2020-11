Koeman: "Al Barcellona serve continuità. Messi è il miglior giocatore del mondo"

Champions League

L'inizio di stagione del Barcellona vive su diversi scenari. La crisi societaria e l'avvio deludente in campionato, con i blaugrana relegati ai bassifondi della Liga Spagnola, ma anche le prime due uscite coincise con altrettanti successi in Champions League. Dopo la goleada casalinga contro il Ferenvaros e il successo dell'Allianz Stadium sulla Jvuentus, i blaugrana si apprestano ad affrontare la Dinamo Kiev per consolidare il primato nel girone: "Vogliamo dare continuità alle vittorie e alle prestazioni in Europa - ha detto il tecnico Ronald Koeman in conferenza stampa - Sappiamo i problemi che gli ucraini stanno affrontando per il Covid, speriamo innanzi tutto di poter giocare".

Una vittoria in Europa potrebbe dar morale ai catalani anche in ottica campionato, dove gli uomini di Koeman sono chiamati a una faticosa rincorsa alle squadre in testa per non compromettere le chances di titolo: "Siamo la squadra che crea il maggior numero di palle-gol in ogni partita, la qualità c'è ed e' tanta, possiamo solo migliorare. Stiamo lavorando sui giovani e i risultati arriveranno. L'assenza di un attaccante? La situazione economica del club è questa e io lavoro con i giocatori che ho disposizione".

Koeman spende parole anche per Leo Messi, l'uomo simbolo della squadra che in estate è stato a un passo dall'addio e adesso sembra di nuovo nel mirino del Manchester City. "Messi è un giocatore straordinario, il migliore del mondo. - ha dichiarato il tecnico - Ha un modo di pensare vincente, è il capitano, con lui parlo e mi confronto sempre".