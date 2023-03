Il calcio italiano con 3 squadre ai quarti: non succedeva da 17 anni

CHAMPIONS LEAGUE

Il Napoli si aggiunge a Milan e Inter nel trionfo del pallone made in Italy: il nostro Paese è il più rappresentato nell'Europa che conta

Tre squadre italiane, due inglesi, una spagnola, una tedesca e una portoghese. Sembra una barzelletta ma invece è tutto vero: il calcio tricolore è il migliore della Champions League. Milan, Inter e Napoli (in ordine di qualificazione) arrivano ai quarti, un'impresa che non si verificava dalla stagione 2005/2006, e sono ben 17 anni. Quell'estate l'Italia diventava campione del mondo, giusto per far capire quanto sia diverso il periodo storico di allora da quello attuale.

Ma la soddisfazione resta. Una squadra proveniente dalla Serie A in più rispetto a quelle che arrivano dalla Premier League, due in più di Liga e Bundesliga. Pensare che il calcio italiano sia guarito improvvisamente dai suoi mali atavici sarebbe in ogni caso un po' eccessivo. C'è comunque da rallegrarsi a prescindere dai massimi sistemi, anche perché nelle sei gare degli ottavi le italiane non hanno incassato gol (7 quelli fatti: 5 dal Napoli e uno a testa per le milanesi).

Il calcio azzurro non fa una finale di Champions da 6 anni e non la vince da 13. Come detto era dal 2006 che non si vedevano tre italiane contemporaneamente ai quarti. In tutto è successo altre due volte: nel 2002/2003 (con le rappresentanti del nostro calcio arrivate addirittura tutte in semifinale) e nel 2004/2005. In tutte e tre le occasioni le protagoniste sono state le stesse: Juventus, Inter e Milan.