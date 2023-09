I voti di Lazio-Atletico: Provedel l' aggiustatutto, Immobile sprecone, Morata da lavoro sporco

LE PAGELLE

© Getty Images Una partita incredibile che la Lazio ha raddrizzato grazie al clamoroso gol di Provedel, il portiere volante, al 95esimo: all'Olimpico il match contro l’Atletico di Simeone finisce così 1-1. Ecco i voti ai protagonisti del match d'esordio nella Champions 2023/24.

LE PAGELLE DI LAZIO-ATLETICO MADRID

Provedel 8: sulla deviazione di Kamada non può fare niente, per il resto non fa passare nulla. Nella ripresa evita il raddoppio con una "paratona" su Lino e poi firma l'incredibile pareggio di testa nel recupero. Un bis pazzesco dopo il gol con la Juve Stabia in Serie B.

Immobile 5: l'Atletico difende con tanti uomini e lì in mezzo c'è poco spazio e tempo per creare e colpire. Nel primo tempo si esibisce in un gran controllo su una verticalizzazione di Vecino, ma Witsel chiude bene e sfuma tutto. Nella ripresa non approfitta di una rimessa sbagliata di Oblak e si divora il pareggio.

Kamada 5: in mediana fatica a dare ordine e fisicità in una partita dove la differenza la fanno i dettagli e la grinta. Stanco e spaesato. Suo il tocco che spiazza Provedel sul tiro di Barrios.

Zaccagni 6,5: corre, spinge e salta l'uomo con grande facilità cercando il fondo e i compagni. E' l'uomo più pericolo dei biancocelesti.

Griezmann 6,5: nello stretto, tra le linee e in ripartenza è una spina nel fianco della Lazio. Nel primo tempo fallisce però una grande occasione davanti a Provedel e nella ripresa si ripete dopo una buona incursione di Llorente. Nel finale si sacrifica in fase di non possesso

Morata 6: si piazza al centro dell'attacco e fa il "lavoro sporco" per dare ordine alla fase offensiva. Romagnoli gli sta addosso, ma lavora bene spalle alla porta per ripulire palloni e fare la sponda per Griezman & Co. Nella ripresa centra un palo.

Molina 5: dalla sua parte Zaccagni ha un altro passo e si vede. L'esterno biancoceleste lo punta e lo salta a ripetizione.

I VOTI

Lazio (4-3-3): Provedel 8; Marusic 6, Patric 5,5, Romagnoli 5,5, Pellegrini 6 (37' Lazzari 6); Kamada 5 (17' st Guendouzi 6), Vecino 6 (31' st Cataldi 6), Luis Alberto 6,5; Felipe Anderson 5,5 (17' st Isaksen 6), Immobile 5, Zaccagni 6,5 (31' st Pedro 6).

A disp.: Sepe, Renzetti, Casale, Castellanos, Hysaj, Gila, Rovella. All.: Sarri 5,5

Atletico Madrid (5-3-2): Oblak 7; Molina 5, Savic 6, Witsel 6,5 (30' st Correa 5,5), Hermoso 6, Lino 6,5 (34' st Riquelme 6); Llorente 6, Barrios 6,5 (1' st Gimenez 6), Saul Niguez 5,5; Griezmann 6,5, Morata 6.

A disp.: Grbic, Gomis, Azpilicueta, Galan, Kostis, El Jebari, Calatrava, Guerrero. All.: Simeone 6