Dalla Serie B alla Champions? Il Genk vuole Augello e Okereke

08/05/2019

Dalla Serie B alla Champions League? Un sogno per qualsiasi calciatore e che potrebbe diventare realtà per Tommaso Augello e David Okereke. Il terzino sinistro classe 1994 e il 21enne attaccante dello Spezia, infatti, sono finiti nel mirino del Genk, la squadra che guida il campionato belga con 6 punti di vantaggio sul Brugge a tre giornate dalla fine dai playoff-scudetto. In Belgio solo la prima passa direttamente alla fase a gironi di Champions, mentre la seconda va al 3° turno preliminare.