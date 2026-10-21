Champions League: pari e spettacolo tra Bayern e Arsenal, Real Madrid ok col Lipsia

Trova la prima vittoria il Galatasaray, in un pazzo 4-2 in casa del Lille: dopo il vantaggio turco di Akgun al 2’ i francesi ribaltano con la doppietta di Diaoune (7’ e 39’), poi la contro-rimonta degli ospiti con Batrakov (44’), l’autorete di Ozer (52’) e Osimhen (61’). Vittoria esterna con tante reti anche per il Lask, 3-2 in casa dello Sporting Lisbona: la doppietta di Suarez (5’ e 89’) non basta ai lusitani, gli austriaci hanno la meglio grazie a Lang (15’), Kalajdzic (63’) e Danek (68’). A punteggio pieno insieme a Psg, Liverpool e Real Madrid ci sono anche Aston Villa e Betis: i Villans superano il VIking 3-1 con le reti di Barkley (23’), Buendia (37’) e l’autorete di Heggheim (62’), mentre gli andalusi superano il Feyenoord 1-0 grazie al rigore di Isco al 59’. Seconda vittoria di fila per il Club Brugge, 3-0 sul Lens con i gol di Vanaken (48’), Seys (50’) e Forbs (72’).