Champions League: pari e spettacolo tra Bayern e Arsenal, Real Madrid ok col Lipsia

Termina in pareggio il big match del terzo turno di Champions League: il Bayern Monaco all’Allianz Arena viene ripreso sul 2-2 dall’Arsenal. Tutto facile per il Real Madrid, a punteggio pieno grazie al 4-1 al Bernabeu sul Lipsia. Pazzo 4-2 esterno del Galatasaray sul Lille, l’Aston Villa piega 3-1 il Viking. Il Club Brugge regola 3-0 il Lens, vince in casa anche il Betis (1-0 sul Feyenoord). Colpo del Lask, 3-2 in casa dello Sporting Lisbona.
BAYERN MONACO-ARSENAL 2-2
Pareggio e grandi gol tra Bayern Monaco e Arsenal, 2-2 tra rimonte e contro-rimonte all’Allianz Arena. I Gunners cominciano meglio, e poco prima della mezzora riescono a passare in vantaggio grazie alla rete di Eze al 25’. I padroni di casa reagiscono subito, e dieci minuti più tardi Davies fa 1-1 su assist stellare di Harry Kane. Il primo tempo si chiude senza ulteriori marcature, ma l’inglese candidato al Pallone d’Oro torna protagonista al 61’: dopo un fallo di mano in area di rigore di Timber è proprio Kane a completare la rimonta, glaciale dal dischetto contro Raya. Partita finita? Non proprio, perché all’82’ l’inserimento di Rice dopo combinazione con Madueke e Gyokeres porta al definitivo 2-2. L’Arsenal sale a 7 punti in classifica, due in più rispetto ai 5 del Bayern Monaco.
REAL MADRID-LIPSIA 4-1
Tutto piuttosto facile per il Real Madrid al Bernabeu, le Merengues restano a punteggio pieno grazie al 4-1 sul Lipsia. Ritmi non eccezionali nel primo tempo, ma a pochi minuti dall’intervallo i Blancos riescono comunque a stappare la partita grazie all’ex City Bernardo Silva. Dopo la pausa la squadra di Mourinho torna a premere sull’acceleratore e al 52’ Arda Guler insacca il 2-0 su assist di Kylian Mbappé. Il francese non vuole restare a secco, e all’83’ cala il tris, innescato da Diomande. Due minuti più tardi i tedeschi trovano il gol della bandiera con Gomis, ma a chiudere le marcature è proprio Diomande, all’87’ per il definitivo 4-1. Real a 9 punti, ancora a punteggio pieno.
LE ALTRE PARTITE
Trova la prima vittoria il Galatasaray, in un pazzo 4-2 in casa del Lille: dopo il vantaggio turco di Akgun al 2’ i francesi ribaltano con la doppietta di Diaoune (7’ e 39’), poi la contro-rimonta degli ospiti con Batrakov (44’), l’autorete di Ozer (52’) e Osimhen (61’). Vittoria esterna con tante reti anche per il Lask, 3-2 in casa dello Sporting Lisbona: la doppietta di Suarez (5’ e 89’) non basta ai lusitani, gli austriaci hanno la meglio grazie a Lang (15’), Kalajdzic (63’) e Danek (68’). A punteggio pieno insieme a Psg, Liverpool e Real Madrid ci sono anche Aston Villa e Betis: i Villans superano il VIking 3-1 con le reti di Barkley (23’), Buendia (37’) e l’autorete di Heggheim (62’), mentre gli andalusi superano il Feyenoord 1-0 grazie al rigore di Isco al 59’. Seconda vittoria di fila per il Club Brugge, 3-0 sul Lens con i gol di Vanaken (48’), Seys (50’) e Forbs (72’).