Champions 2021/22, ecco i gironi: Ancelotti per l'Inter, Juventus col Chelsea. Gruppo infernale per il Diavolo

SORTEGGI GIRONI

Inter con Real, Shakhtar e Sheriff, Juve con Chelsea, Zenit e Malmoe, Atalanta con Villarreal, Manchester United e Young Boys, Milan con Atletico, Liverpool e Porto

Sono stati sorteggiati i gironi della Champions League 2021/22 con quattro squadre italiane impegnate. Per l'Inter, inserito nel gruppo D con Real Madrid, Shakhtar e Sheriff quasi un remake della scorsa stagione. La Juventus ha pescato il Chelsea campione d'Europa, lo Zenit e il Malmoe di Tomasson. Manchester United, Villarreal e Young Boys per l'Atalanta. Girone di ferro per il Milan che se la vedrà con Atletico, Liverpool e Porto.

IL SORTEGGIO

GIRONE A GIRONE B GIRONE C GIRONE D Manchester City Atletico Madrid Sporting Clube INTER Psg Liverpool Borussia Dortmund Real Madrid Lipsia Porto Ajax Shakhtar D. Club Brugge MILAN Besiktas Sheriff

GIRONE E GIRONE F GIRONE G GIRONE H Bayern Monaco Villarreal Lille Chelsea Barcellona Manchester United Siviglia JUVENTUS Benfica ATALANTA Salisburgo Zenit S. P. Dinamo Kiev Young Boys Wolfsburg Malmoe

FASCIA 1: Atletico Madrid, Bayern Monaco, Chelsea, INTER, Lille, Manchester City, Sporting Lisbona, Villarreal

FASCIA 2: Barcellona, Borussia Dortmund, JUVENTUS, Liverpool, Manchester United, Psg, Real Madrid, Siviglia.

FASCIA 3: Ajax, ATALANTA, Lipsia, Porto, Zenit San Pietroburgo, Benfica, Shakhtar Donetsk, Salisburgo.

FASCIA 4: Besiktas, Bruges, Dinamo Kiev, MILAN, Wolfsburg, Young Boys, Malmoe, Sheriff Tiraspol.

La casa della Champions da quest’anno sarà Mediaset, che manderà in onda 121 partite all’anno, compresa la finale, per le prossime tre stagioni. Le sfide saranno trasmesse in esclusiva in chiaro su Canale 5 il martedì (la miglior partita tra le squadre italiane), mentre le altre saranno visibili in streaming su Mediaset Infinity.

I GIOCATORI PREMIATI PER LA SCORSA STAGIONE

KJAER E MEDICI DELLA DANIMARCA

"Simon Kjaer e i medici della Danimarca hanno dimostrato che la vita vale più del risultato del campo. Un premio per un traguardo speciale, che va al di là del campo. E' qualcosa di speciale, ci hanno fatto vedere che la vita è più importante di tutto il resto. Massimo rispetto per tutti loro, hanno più che meritato questo premio" ha dichiarato il presidente della UEFA, Ceferin.

"Da capitano mi sento in obbligo di accettare questo premio - ha commentato Kjaer -, ma lo faccio per tutta la squadra. Ringrazio la Uefa".

MIGLIOR PORTIERE CHAMPIONS 2020/21: Mendy (Chelsea)

MIGLIOR DIFENSORE CHAMPIONS 2020/21: Ruben Dias (Man City)

MIGLIOR CENTROCAMPISTA CHAMPIONS 2020/21: Kante (Chelsea)

MIGLIOR ATTACCANTE CHAMPIONS 2020/21: Haaland (Dortmund)

MIGLIOR GIOCATORE CHAMPIONS 2020/21: -