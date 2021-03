Champions League: Chelsea ai quarti, Atletico sconfitto 2-0 ed eliminato  

CHAMPIONS LEAGUE

Ziyech ed Emerson Palmieri consentono ai Blues di siglare le reti che suggellano il passaggio del turno, Simeone out agli ottavi

Dopo lo 0-1 dell’andata, il Chelsea replica il successo anche Stamford Bridge, battendo 2-0 l’Atletico Madrid ed entrando tra le prime 8 squadre d’Europa. Ziyech sblocca al 34’ con un comodo appoggio in rete; Emerson Palmieri chiude i giochi in pieno recupero. Risultato utile consecutivo in gare ufficiali numero 14 per i Blues, che restano imbattuti in Europa e volano ai quarti di finale di Champions League. Colchoneros quasi mai pericolosi.

Il Chelsea ha dovuto fare a meno di Jorginho e Mount squalificati e di Thiago Silva (irrefrenabile in tribuna) e Abraham infortunati. Eppure gli uomini di Tuchel disputano una partita che dominano a lunghi tratti e che poteva finire anche con un risultato più ampio. Il 2-0 di Stamford Bridge basta e avanza comunque ai Blues per qualificarsi ai quarti di finale di Champions League dopo avere vinto 1-0 nell’andata di Bucarest contro l’Atletico Madrid.

Al 4’, azione improvvisa dei Colchoneros con un tacco di Carrasco dal vertice sinistro dell’area che libera al tiro Renan Lodi, ma Mendy vede partire il pallone e lo blocca centralmente. al 19’, invece, è decisamente più pericolosa la chance costruita da Blues: Werner si ostacola quasi con Ziyech in seguito al traversone di James dalla destra e la sua conclusione si spegne sul fondo. La formazione di Tuchel continua a spingere. Poco dopo, infatti, Koke regala palla a James che spedisce un bolide alto sopra la traversa della porta difesa da Oblak.

Padroni di casa che però rischiano di subire per due volte il rigore: prima Suarez protesta per un contatto spalla contro spalla con Rudiger, poi sono vibranti le proteste da parte dei giocatori dell’Atletico per una trattenuta di Azpilicueta ai danni di Carrasco solo davanti al portiere. Orsato fa però proseguire in entrambe le circostanze. Il Chelsea non si fa intimorire e, al 34’, si porta in vantaggio: ripartenza micidiale, con Werner che parte in campo aperto sulla sinistra, break vincente e servizio al centro per Ziyech che non calcia alla perfezione, ma quel tanto che basta per superare con un rasoterra un non impeccabile Oblak.

Dopo un destro di Kovacic largo di poco, il Chelsea sfiora il raddoppio sul diagonale destro di Werner deviato sul primo palo da Oblak in angolo. Quest’ultimo si ripete sul mancino a giro di Ziyech, tolto da sotto la traversa. Werner è in gran forma: al 62’ l’attaccante tedesco scappa alla marcatura di Gimenez e conclude col sinistro sull’esterno della rete. Per gli ospiti l’unico squillo arriva dal piede di Joao Felix, che impegna Mendy. Tuttavia il match si conclude virtualmente a 8’ dalla fine con il rosso diretto per Savic per una gomitata al petto di Rudiger. In pieno recupero, dopo un’altra ottima occasione per Joao Felix respinta in angolo dal portiere avversario, Emerson Palmieri (entrato in campo un minuto prima) sigla il definitivo 2-0 in contropiede, servito da Pulisic. Chelsea che prosegue in Champions restando imbattuto in questa edizione, nonché in tutte le ultime 14 gare ufficiali. Simeone dà l’addio anzitempo alla competizione e ora punterà tutto sulla Liga.

LE STATISTICHE

Dopo una serie di quattro eliminazioni consecutive agli ottavi di finale di Champions League, il Chelsea è passato ai quarti di finale della competizione per la prima volta dal 2013/14 con José Mourinho.

Per la prima volta l'Atlético Madrid ha perso tre partite consecutive nella fase a eliminazione diretta in Champions League/Coppa dei Campioni.

Il Chelsea è il primo club inglese ad eliminare l'Atlético Madrid nella fase a eliminazione diretta di una grande competizione europea dai tempi del Bolton Wanderers di Gary Megson nella Coppa UEFA 2007/08.

Contando tutte le competizioni, Timo Werner (10 reti, 7 assist) ha preso parte a più gol in questa stagione rispetto a qualsiasi altro giocatore del Chelsea.

Timo Werner ha partecipato a un gol (un assist) dopo sei partite senza reti o passaggi vincenti.

Hakim Ziyech ha segnato il suo primo gol allo Stamford Bridge per il Chelsea e il primo in casa in Champions League da maggio 2019 con l'Ajax

Quattro dei sette gol di Hakim Ziyech in Champions League sono stati segnati contro avversarie spagnole.

Joao Felix ha giocato da titolare in tutte le otto partite di questa Champions League, tante quante nei suoi ultimi quattro mesi in Liga (cinque in meno rispetto a quanto fatto nell’intero campionato).

Emerson ha segnato con il suo primo pallone giocato nella partita.