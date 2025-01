Bruges, il tecnico Hayen: "Sono stato grande tifoso di Del Piero e della Juve, non lo sarò domani..."

Anche Ardon Jashari, centrocampista svizzero arrivato al Bruges la scorsa estate, la pensa come il suo allenatore: "Non guardiamo la classifica, ci sono ancora due partite e poi vedremo dove saremo". In questa Champions il Bruges si è trovato di fronte un'altra italiana, il Milan, uscendo sconfitto per 3-1 da San Siro: "Sappiamo che la i bianconeri hanno battuto i rossoneri in campionato, contro le italiane sono sempre gare difficili ma non saprei dire chi è più forte - conclude Jashari - e noi faremo la nostra partita, cercando di farci trovare pronti".