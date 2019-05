Alisson, mister rimonta è l'incubo del Barcellona

08/05/2019

Nella notte della grande impresa di Anfield, le prime pagine sono tutte per Klopp, Origi e Wjinaldum, ma c'è un giocatore che da ieri sera si merita l'appellativo di Mister rimonta e nell'immaginario collettivo blaugrana diventa ufficialmente il nuovo incubo. Alisson Becker, infatti, era in campo sia un anno fa all'Olimpico con la maglia della Roma, quando la squadra di Di Francesco vinse 3-0 contro il Barcellona, che ieri sera, quando con le sue parate ha tenuto in piedi il Liverpool propiziando la grande rimonta.