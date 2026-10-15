Champions League: 'tipicamente mourinhesca', l'Équipe sulla vittoria del Real

"Tipicamente mourinhesca": cosi' titola l'Équipe sulla partita dell'Olimpico, vinta dal Real Madrid sulla Roma con una rimonta da 1-3 a 4-3 in 8'. Una vittoria "povera nel gioco", commenta il giornale francese, ma ottenuta "con uno stile che il suo allenatore non rinnegherà mai: non importa il modo, purché provino l'ebbrezza del successo". La stampa spagnola celebra invece la rimonta: "Non è un miracolo, è orgoglio", apre in prima pagina Marca - che allo stesso tempo però invita il tecnico portoghese a "prendere decisioni" su alcuni giocatori, sottolineando come la squalifica di 4 giornate in Liga a un Vinicius opaco lo aiuterà nel farlo - mentre As parla di un Real "Immortale".