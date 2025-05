Champions: il Ministro dell'Interno chiede la stretta sulla sicurezza della Francia

Il ministro francese dell'Interno, Bruno Retailleau, chiede ai prefetti di Francia di ''adottare tutte le misure necessarie per mettere in sicurezza'' le ''fan zone'' e tutti i luoghi di raduno, tipo pub, bar o bistrot, in cui sabato sera verrà trasmessa in diretta da Monaco di Baviera la finale di Champion's Leage tra Inter e Paris Saint-Germain (Psg). In una circolare rivolta al prefetto di polizia di Parigi e a tutti gli omologhi del Paese, il ministro d'Oltralpe fa anche riferimento ai recenti incidenti, tra cui quello di Liverpool, dove un automobilista si è scagliato sulla folla, causando 79 feriti, durante i festeggiamenti per la coppa d'Inghilterra lunedì. Retailleau invoca una presenza visibile delle forze dell'ordine nei dintorni dei luoghi in cui verrà trasmessa la finalissima tra le due squadre di Milano e Parigi oltre che il pattugliamento dei soldati dell'operazione antiterrorismo Sentinelle. Noto per il pugno duro sulla sicurezza, Retailleau insiste sulla necessità di mobilitare "effettivi sufficienti per scongiurare potenziali incidenti al termine della partita, in particolare, in caso di vittoria del Psg''. Il prefetto di Parigi, Laurent Nunez, illustrerà domani il dispositivo nella capitale francese, dove l'avenue des Champs Elysées, tra Place de la Concorde e l'Arco di Trionfo, verrà chiusa al traffico dalle 19 di sabato. A Parigi non sono previste ''fan zone'' ma la partita verrà trasmessa su schermi giganti al Parco dei Principi, storico stadio di proprietà del Psg, nell'ovest di Parigi, non lontano dal Roland Garros, dove si disputa in questi giorni l'omonimo tornero di tennis. In caso di vittoria della formazione parigina, è inoltre prevista una