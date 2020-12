Champions, a Madrid scartano il biscotto anti-Inter: Zidane deve vincere per salvarsi

Al Real non devi solo vincere ma anche convincere. Da sempre. E così se oltre a non riempire occhi, anima e cuore, anche i risultati sono deludenti, pure gli intoccabili perdono l'immunità guadagnata nel tempo. Zidane si scopre oggi pericolante: dopo il ko contro lo Shakhtar la sua panchina non è più salda e sicura, il suo futuro è incerto e legato a una qualificazione agli ottavi di Champions che non può non arrivare. La stampa spagnola, stamani, è pressochè unanime: la sfida contro il Borussia M'Gladbach del 9 dicembre, mercoledì prossimo, è decisiva. Perché se oggi come oggi Zizou non rischia l'esonero, nell'immediato almeno, è comunque sotto osservazione. Il paradosso del Real Madrid ora come ora è questo: nel girone più equilibrato e pazzo degli ultimi anni, i Blancos possono passare come primi o salutare mestamente da ultimi. Tutto e il contrario di tutto. Certo, la vittoria dell'Inter contro il Borussia ha consegnato al Real la possibilità di decidere autonomamente il proprio destino: se vince va avanti, se pareggia dipende invece tutto da Inter-Shakhtar. Se perde, ciao... Ecco perché in Spagna rifiutano l'ipotesi di "biscotto" ventilata qui da noi in chiave anti-Inter: la rifiutano perché non è innanzitutto - scrivono - nelle corde del Real e perché in ogni caso in questa situazione è pericolosissimo, se non impossibile, fare calcoli a priori.