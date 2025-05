Champions: 5-0 Psg all'Inter, scarto più pesante in storia finali

Il 5-0 del Paris Saint Germain all'Inter entra nella storia della Champions League come la vittoria con maggior scarto di gol in una finalissima della massima competizione europea. Nel 1994 era stato il Milan a battere il Barcellona 4-0, stesso risultato nell'89 sulla Steaua, mentre nel 1974 il Bayern Monaco aveva superato l'Atletico Madrid sempre con quattro gol a zero; ancora prima, nel 1960, il Real aveva vinto l'allora Coppa dei Campioni con un 7-3 al Francoforte. Ma mai prima d'ora cinque gol di scarto in finale.