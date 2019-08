Continua a far discutere in Corea l'assenza di Cristiano Ronaldo nell'amichevole disputata dalla Juve a Seul. La polizia sudcoreana ha fatto irruzione nella sede dell'agenzia che ha organizzato il match tra i bianconeri e una selezione di giocatori del campionato coreano. "Nella giornata di giovedì abbiamo fatto irruzione - ha raccontato ad AFP un'agente delle forze dell'ordine - . Controlliamo se l'agenzia ha organizzato l'incontro sapendo che Ronaldo non avrebbe giocato". Una denuncia penale è stata presentata nei confronti dell'agenzia 'TheFasta', che sostiene fosse presente una clausola nel contratto con la società campione d'Italia che assicurava la presenza di CR7 per almeno 45 minuti. L'attaccante portoghese tuttavia è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti a causa di un affaticamento muscolare.