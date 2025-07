Casadei sprona il Torino: "L'ambizione non manchi mai"

"Sappiamo che Torino è una piazza importante, cerchiamo di onorare la sua storia ogni volta che andiamo in campo: l'ambizione non deve mai mancare e per questo ci stiamo allenando forte": così il centrocampista granata Cesare Casadei, in vista della nuova stagione. "Stiamo lavorando bene, anche se è da poco che siamo col nuovo mister ma stiamo lavorando forte tutti i giorni - ha aggiunto - ed è arrivato Anjorin, un giocatore che dà qualità e quantità: io, lui, Ilic e Tameze possiamo giocare bene insieme". Sullo sfondo c'è sempre il sogno della Nazionale maggiore: "Nella mia testa c'è fare bene con il Toro e disputare un bel campionato, poi se arrivasse una chiamata sarei molto contento", ha concluso Casadei dal ritiro a Prato allo Stelvio.