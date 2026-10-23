Carrick: "Sono ancora l'uomo giusto per lo United, sistemerò le cose"

23 Ott 2026 - 14:59
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Mentre Conte si defila leggermente dalla panchina del Manchester United, a prendere la parola è Michael Carrick. Il tecnico dei Red Devils, fortemente a rischio, ha ostentato una certa tranquillità: "Lo spogliatoio non è diviso, posso sistemare le cose al 100% - ha detto in conferenza stampa prima della sfida contro il Bournemouth -. Serve una reazione soprattutto da parte mia, sono ancora l'uomo giusto per guidare il club. Restiamo umili, sono sicuro che torneremo quelli che eravamo prima. Abbiamo perso un po' la strada, quanto fatto vedere col Como è inaccettabile". 

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