Conte fa chiarezza sul suo futuro: "Al momento non ci sono trattative in fase avanzata"

Antonio Conte ha voluto precisare, con un post su Instagram, che non è pronto per nessuna panchina, nonostante negli ultimi giorni sia stato accostato al Manchester United e alla Juve, complici i momenti negativi delle due squadre. Queste le parole dell'ex allenatore di Juventus, Inter e Napoli: "Il mio nome è stato accostato a numerosi club, ma al momento non ci sono trattative in una fase avanzata. Dopo un’esperienza meravigliosa e ricca di successi alla guida del Napoli, mi prenderò il tempo necessario per valutare come e quando tornare ad allenare. Sarà una decisione ponderata, che prenderò nel momento in cui riterrò che sussistano le condizioni ideali. Ho letto indiscrezioni riguardo a pretese economiche o richieste di controllo totale che avrei già avanzato ai club menzionati, così come dubbi legati a quella che viene definita la mia 'forte personalità'. Si tratta di voci prive di fondamento, non essendoci al momento alcuna base concreta per tali valutazioni. Qualora dovesse presentarsi un’opportunità concreta, sarà quello il momento di confrontarsi con il club interessato e valutare insieme i termini di un eventuale accordo, tenendo conto delle esigenze di entrambe le parti, nonché delle caratteristiche e dell’approccio che contraddistinguono il mio lavoro di allenatore. Fino ad allora, qualsiasi ipotesi sulle mie richieste o sul mio futuro professionale resta pura speculazione e non può essere considerata un fatto reale”.