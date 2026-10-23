LA PRECISAZIONE

Conte fa chiarezza sul suo futuro: "Al momento non ci sono trattative in fase avanzata"

L'allenatore salentino ha voluto rispondere alle tante voci che lo vogliono vicino a squadre in difficoltà

23 Ott 2026 - 13:49
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Conte © Getty Images

Conte © Getty Images

Antonio Conte ha voluto precisare, con un post su Instagram, che non è pronto per nessuna panchina, nonostante negli ultimi giorni sia stato accostato al Manchester United e alla Juve, complici i momenti negativi delle due squadre. Queste le parole dell'ex allenatore di Juventus, Inter e Napoli: "Il mio nome è stato accostato a numerosi club, ma al momento non ci sono trattative in una fase avanzata. Dopo un’esperienza meravigliosa e ricca di successi alla guida del Napoli, mi prenderò il tempo necessario per valutare come e quando tornare ad allenare. Sarà una decisione ponderata, che prenderò nel momento in cui riterrò che sussistano le condizioni ideali. Ho letto indiscrezioni riguardo a pretese economiche o richieste di controllo totale che avrei già avanzato ai club menzionati, così come dubbi legati a quella che viene definita la mia 'forte personalità'. Si tratta di voci prive di fondamento, non essendoci al momento alcuna base concreta per tali valutazioni. Qualora dovesse presentarsi un’opportunità concreta, sarà quello il momento di confrontarsi con il club interessato e valutare insieme i termini di un eventuale accordo, tenendo conto delle esigenze di entrambe le parti, nonché delle caratteristiche e dell’approccio che contraddistinguono il mio lavoro di allenatore. Fino ad allora, qualsiasi ipotesi sulle mie richieste o sul mio futuro professionale resta pura speculazione e non può essere considerata un fatto reale”.

© instagram

© instagram

conte
futuro
trattative

Ultimi video

00:53
DICH JASHARI POST BOURNEMOUTH PER SITO 23/10

Jashari: "Abbiamo fallito tutti insieme"

01:26
United sotto shock, nel futuro c'è Conte

United sotto shock, nel futuro c'è Conte

01:53
L'Europa scopre il Como di Fabregas e Nico Paz

L'Europa scopre il Como di Fabregas e Nico Paz

01:38
Champions, la rivincita di "Pepo" Martinez

Champions, la rivincita di "Pepo" Martinez

02:18
Allegri VS Gasperini: che sfida al "Maradona"

Allegri VS Gasperini: che sfida al "Maradona"

01:17
Roma, Gasperini sfida il Napoli e l'infermeria

Roma, Gasperini sfida il Napoli e l'infermeria

02:29
Allegri sfida la Roma: "Vale tanto, ma..."

Allegri sfida la Roma: "Vale tanto, ma..."

01:42
DICH AQUILANI PRE COMO DICH

Aquilani: "Como grande squadra. Dobbiamo essere meno bellini"

01:38
DICH ALLEGRI PRE ROMA PER SITO 23/10 DICH

Allegri: "La sfida contro la Roma vale tanto, ma non è l'ultima della stagione"

01:11
DICH EDERSON POST AJAX PER SITO 23/10

Ederson oltre la sconfitta: "Questo gruppo farà qualcosa di grande"

00:55
DICH ZAPPACOSTA POST AJAX PER SITO 23/10

Zappacosta e il post Ajax: "Dobbiamo crescere tutti"

01:06
DICH GILARDINO PRE LAZIO PER SITO 23/10 DICH

Gilardino e la sfida alla Lazio: "Complimenti a Gattuso! Felice per lui, ma noi siamo pronti"

01:17
DICH AMORIM POST BOURNEMOUTH PER SITO 23/10 DICH

Amorim: "Tutto finito dopo 20 minuti, serata troppo difficile"

01:44
DICH SARRI POST AJAX PER SITO 23/10 DICH

Sarri e il post Ajax: "Avremmo meritato molto di più, vedo segnali positivi"

00:34
MCH MUSLERA PARA RIGORI MCH

Muslera super para 3 rigori e così l'Estudiantes (in 10) vola in finale di Libertadores

00:53
DICH JASHARI POST BOURNEMOUTH PER SITO 23/10

Jashari: "Abbiamo fallito tutti insieme"

I più visti di Calcio

DICH CARLOS AUGUSTO INTER POST SHAKHTAR 21/10 DICH

Carlos Augusto: "Metà rete è di Mkhitaryan, sul gol ho fatto la corsa della mia vita"

DICH ALLEGRI POST NAPOLI-BODO 20/10 DICH

Allegri: "Vittoria importante, ma siamo ancora un po' troppo fragili dietro"

MCH MAIGNAN ESCE DALLO STADIO MCH

Milan, Maignan abbandona lo stadio a testa bassa

CLIP SPALLETTI SU GIOCANO KOLO E WOLTEMADE 21/10 DICH

Spalletti: "Kolo Muani con Woltemade? Domani giocano insieme"

DICH FABREGAS PRE MANCHESTER 20/10 DICH

Fabregas: "E' un momento speciale. Non c'è tempo per pensare se sono in crisi o no"

DICH NICO PAZ COMO POST UNITED 21/10 DICH

Nico Paz: "Notte bellissima, possiamo diventare una grande squadra"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Desire Doue (Psg)
16:55
Caos sicurezza a Parigi: rinviata PSG-Lione per le proteste
16:45
Borussia Dortmund, maglie in regalo a chi spegne smartphone allo stadio
Paolo Vanoli
16:44
Fiorentina, Vanoli: "Contro l'Inter serve la partita perfetta"
16:20
Frosinone, Calvani: "Anche con Atalanta in campo per vincere"
16:00
Domenica il Clasico su Mediaset, Yamal-Mbappé è anche sfida per Pallone d'Oro