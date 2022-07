Caputo ha affrontato l'esame orale e si è diplomato ragioniere a 34 anni

È stata una mattinata speciale per l'attaccante della Sampdoria, Francesco Caputo, che ha superato gli orali degli esami di maturità da ragioniere, indirizzo amministrazione, finanza e marketing, all'istituto Alessandro Volta di Bari. Il bomber blucerchiato si è sottoposto al "pressing" della commissione esaminatrice ed è stato promosso brillantemente. "Ho risposto a tutte le domande - ha raccontato all'uscita dall'esame ai microfoni di SkySport -. Affrontare la commissione è stato più difficile rispetto a quando mi ritrovo davanti a un portiere: quello è il mio ambiente". Una vittoria importante per il 34enne punto fermo della Sampdoria anche il prossimo anno: per lui 11 reti con la casacca blucerchiata nell'ultimo campionato, il quarto consecutivo nella massima serie chiuso in doppia cifra: nel 2018-19 con l'Empoli 16 gol, poi nelle due annate successive al Sassuolo 21 e 11 marcature prima delle 11 con la Samp.

