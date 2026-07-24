Il dramma

Camp Nou, morto un operaio durante i lavori di ristrutturazione dello stadio

Le autorità si sono recate sul posto per accertamenti, indagine in corso per accertare responsabilità

24 Lug 2026 - 19:50
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Un operaio di 54 anni ha perso la vita al Camp Nou di Barcellona durante i lavori di ristruttuazione dell'impianto. L'uomo ha ricevuto un violento colpo alla testa mentre procedeva a lavori di pittura posto su una piattaforma sollevatrice, un brusco movimento della stessa l'avrebbe portato a un urto rivelatosi fatale. Gli agenti di polizia, i Mossos d'Esquadra e i medici si sono recati in fretta sulla scena dell'incidente, per constatare quanto accaduto e cercare di soccorrere il lavoratore, purtroppo senza successo. Gli stessi Mossos d'Esquadra hanno provveduto a segnalare e denunciare tutto al tribunale investigativo di turno e al Dipartimento dell'Impresa e del Lavoro per l'apertura di una inchiesta volta a individuare la dinamica ed eventuali responsabilità. Si tratta del primo, e fin'ora unico, incidente mortale accaduto al Camp Nou dal 2023, data di inizio dei lavori sull'impianto della città catalana.

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