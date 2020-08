Calendario Serie A 2020/21: il sorteggio il 2 settembre

L'ANNUNCIO

Il calendario della Serie A Tim 2020/2021 sarà presentato mercoledì 2 settembre alle ore 12. Le giornate che comporranno la prossima stagione, al via il 19 settembre, saranno svelate in via esclusiva sul sito internet, sugli account social e sul canale YouTube della Lega Serie A. Al termine dell'evento sarà possibile consultare il calendario completo sulla App ufficiale e sul sito della Lega Serie A. Nike presenta il nuovo pallone della Serie A





















Ultime gallery Vedi tutte

La prima giornata di campionato è in programma per il weekend del 19/20 settembre e verranno sorteggiati anche tutti gli altri accoppiamenti stagionali. Il campionato partirà tra circa 20 giorni e ancora ci sono squadre, come Inter e Atalanta che ha finito la stagione molto tardi, che non ha nemmeno cominciato la preparazione e che hanno chiesto il rinvio della prima giornata. Si assisterà sicuramente ad un altro campionato anomalo, come successo già nella seconda parte di quello finito.