Psg, Tuchel prolunga fino al 2021. Sfuma Allegri

25/05/2019

Il Psg sembrava fare sul serio per Allegri, proponendogli un contratto triennale con uno stipendio quasi doppio rispetto a quello percepito alla Juve, 7,5 milioni di euro. Si era fatto anche il nome di Josè Mourinho, che dal canto suo aveva risposto: "Il Paris Saint Germain? Impossibile perché non puoi allenare una squadra che ha già un allenatore". Il Psg invece ha deciso: va avanti all'insegna della continuità, dando fiducia a Tuchel e allungandogli il contratto di un altro anno. "Sono molto felice e orgoglioso del prolungamento del contratto con il Psg - le parole di Tuchel al sito ufficiale dopo la firma del contratto - Ringrazio il presidente e all'intero club per la fiducia dimostrata a me e al mio staff. Questo rafforza il mio obiettivo di portare questa squadra al vertice delle sue ambizioni grazie al lavoro di tutti. Sono anche molto toccato dai marchi di supporto dei tifosi. Sono convinto che per il nostro club arriverà il meglio".