Premier League: un super Diallo salva lo United, il Southampton di Juric ribaltato nel finale

MANCHESTER UNITED-SOUTHAMPTON 3-1

Senza vittorie in Premier League da oltre un mese, il Manchester United di Amorim si presenta a Old Trafford dopo aver eliminato l’Arsenal ai calci di rigore nel terzo turno di FA Cup, dove ad avanzare alla prossima fase è stato anche il Southampton di Juric (contro lo Swansea City). Proprio l’ex tecnico della Roma è il primo a disperarsi al quattordicesimo minuto, quando Onana risulta decisivo sul diagonale di Sugawara. A sprecare un’ottima chance per i Red Devils al ventesimo è invece Garnacho, liberato al tiro da un perfetto assist di Højlund, ma molto impreciso al momento della conclusione. Il ritmo in campo non è dei migliori e il Southampton ne approfitta, rendendosi nuovamente pericoloso nell’area dello United: al 28’ i Saints hanno una doppia enorme occasione per portarsi in vantaggio con Dibling e Mateus Fernandes, ma Onana li ferma entrambi con due grandi parate. L’ex Inter si deve però arrendere al 43’, trafitto su calcio d’angolo da uno sfortunato autogol di schiena di Ugarte: è un colpo durissimo per i Diavoli Rossi, a pochi secondi dall’intervallo. Nella ripresa il Southampton prova a colpire anche con Sulemana, mentre Antony si divora incredibilmente il pareggio a porta vuota dalla parte opposta al 61’. Lo United si riversa quindi in attacco nel finale e riesce a ribaltare il risultato grazie a un super Diallo: l’ex Atalanta prima fa 1-1 all’82’, poi porta avanti i Red Devils al 90’ e, infine, sigla la tripletta personale al 94’. Il Manchester United sale così a 26 punti, al dodicesimo posto. Beffa amarissima invece per il Southampton: i Saints rimangono fanalino di coda della classifica, con soli 6 punti conquistati in 21 giornate.