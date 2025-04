Premier League: l’Arsenal ha la testa a Madrid, solo 1-1 con l’Everton

EVERTON-ARSENAL 1-1

Solo un pari per l’Arsenal, ripreso 1-1 dall’Everton. Nel corso della prima frazione di gioco gli ospiti provano subito a premere sull’acceleratore, con tanti corner battuti e un paio di conclusioni che però vengono respinte dagli avversari. Per il gol del vantaggio dei Gunners bisogna attendere qualche minuto dopo la mezzora di gioco: al 34’ Sterling innesca Trossard, che finalizza il contropiede con il sinistro vincente che vale l’1-0. I Toffees provano a reagire, ma verso la fine del primo tempo rischiano di subire il raddoppio di Rice. In avvio di ripresa la squadra di Moyes trova quasi a sorpresa il pari: leggerezza in area di rigore di Lewis-Skelly, fallo e penalty per gli avversari. Dal dischetto Ndiaye apre il piattone e spiazza Raya, per l’1-1 al 49’. Dopo il pari Arteta inserisce Odegaard per provare a ritrovare energie davanti. Martinelli impegna Pickford nel finale con un bel destro a giro, ma è l’ultimo sussulto del match. Finisce 1-1, con le squadre che si dividono la posta in palio: l’Everton sale a 35 punti, mentre l’Arsenal tocca quota 62. Ora i Gunners possono concentrarsi sul doppio confronto in Champions League contro il Real Madrid.