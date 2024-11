Premier League: Jackson e Fernandez fanno esultare Maresca, 2-1 al Leicester

Prosegue la marcia del Chelsea, che regala un'altra vittoria a Enzo Maresca. I Blues non sbagliano nel confronto contro il Leicester, portato in Premier League proprio dal tecnico italiano, e lo sconfiggono 2-1 in un match sostanzialmente a senso unico. Le Foxes perdono subito Winks e rischiano sotto la spinta di Enzo Fernandez e Joao Felix. La svolta arriva al 15', quando Faes perde palla e aziona la ripartenza dei Blues: Jackson finalizza, è 1-0. Hermansen salva su Madueke, che si vede anche annullare una rete dopo la mezz'ora, e la reazione del Leicester è circostanziata a un tiro di Ndidi. Si va al riposo sull'1-0 e nella ripresa i Blues da un lato sprecano e dall'altro gestiscono, riuscendo a controllare i ritmi e le azioni della sfida. La meritata rete del raddoppio arriva al 75' e porta la firma di Enzo Fernandez, che insacca in tap-in dopo la parata di Hermansen su Jackson. Dominano i Blues, ma nel finale i cambi offensivi di Cooper ravvivano il Leicester. Le Foxes chiedono un rigore (non concesso) su Mavididi e ne calciano uno al 95', dopo il fallo (rivisto al Var) di Lavia su Decordova-Reid: Ayew non sbaglia. Nulla da fare però per i padroni di casa, che perdono 2-1 contro il Chelsea. Maresca è terzo con 22 punti, Leicester fermo a quota 10 e invischiato nella lotta-retrocessione.