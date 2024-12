Premier League: Arsenal, Chelsea e City accorciano sul Liverpool, fermato al 90’

Forte del netto successo per 2-0 ottenuto sul Manchester City nello scorso turno di campionato, il Liverpool fa visita a un Newcastle che, invece, è reduce da un solo punto nelle ultime due gare. A St. James’ Park i Reds subiscono però l’avvio coraggioso dei Magpies, subito al tiro dopo pochi secondi con Tonali. Il Liverpool risponde allora per due volte con Mac Allister: l’argentino viene fermato però in un’occasione da Pope e nell’altra dal palo. Dalla parte opposta, a colpire un legno è invece Murphy, prima del vantaggio Newcastle al 35’ con Isak: lo svedese porta avanti i bianconeri con un destro micidiale dal limite dell’area. Le Gazze hanno quindi un’enorme chance per raddoppiare immediatamente con Gordon, ma l’ex Everton si lascia ipnotizzare da Kelleher. Il Liverpool si salva e in avvio di ripresa pareggia con Jones, su assist di Salah. Núñez non riesce poi a trascinare avanti i Reds per una questione di centimetri al 54’, dopo una bella iniziativa di Gakpo. A riportarsi in vantaggio è allora il Newcastle al 63’: questa volta Isak veste i panni dell’uomo assist e Gordon fa 2-1. Pochi istanti dopo Isak trova anche un altro gol, ma è subito evidente un suo fuorigioco a inizio azione. Il Liverpool si riversa quindi in attacco alla ricerca del pareggio e lo trova al 68’ con Salah: l’egiziano è glaciale davanti a Pope, servito perfettamente dal neoentrato Alexander-Arnold. L’ex Fiorentina e Roma colpisce poi una traversa all’82’ e due minuti più tardi sigla la doppietta personale che vale il 3-2 per i Reds. Le emozioni non sono però finite, visto che Schär pareggia 3-3 al novantesimo, su un erroraccio di Kelleher. È il risultato finale, di una partita spettacolare. Il Liverpool sale a 35 punti, ma frena, mentre il Newcastle si porta a 20.