Premier League: il Liverpool frena in dieci, pari deludente per l'Arsenal

Una gara al cardiopalma consegna un punto d'oro al Liverpool, in dieci al 16' e stanco dopo la Champions: è 2-2 col Fulham. Ottimo l'approccio dei Cottagers, che sfondano dopo 11 minuti: cross di Robinson e volée di Andreas Pereira, che poco prima aveva rischiato il rosso. Un'espulsione che arriva, ma per il Liverpool, al 16': colpa di Robertson, che commette fallo da ultimo uomo su Wilson. Slot schiera i suoi a tre in difesa, accentrando Gomez e arretrando Gravenberch, ma i Reds non costruiscono grandi chances: polveri bagnate per Salah e Alexander-Arnold, mentre Diaz colpisce alto di testa. Dopo sei minuti di recupero è ancora 1-0, ma nella ripresa il Liverpool pareggia: cross di Salah, testa di Gakpo in tuffo ed è 1-1 al 48'. Il Fulham perde Tete, ma non demorde e si mantiene nella zona offensiva, sprecando con Iwobi. L'impeto dei Cottagers ha la meglio al 76', contro un Liverpool che è stanco dopo la Champions League. Il gol del sorpasso porta la firma di Rodrigo Munoz, che colpisce fortunosamente con lo stinco e trova una deviazione di Joe Gomez per il 2-1. Gli ospiti sognano, ma all'85' Anfield si risveglia dall'incubo: finta ubriacante su Cuenca e tiro perfetto di Diogo Jota, ecco il 2-2. Nel finale i Cottagers perdono Iwobi e il Liverpool spinge con Elliott, ma il risultato non cambia. Pareggio e 36 punti per i Reds, che guidano a +5 su quel Chelsea che giocherà domani. Quota 24 punti per il Fulham, che aggancia (per ora) Brighton e Bournemouth al settimo posto.