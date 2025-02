Premier League: il Chelsea vince il derby con il West Ham, 4° posto per Maresca

Il Chelsea si presenta a Stamford Bridge per dimenticare la sconfitta contro il Manchester City e con l’occasione di scavalcare in classifica proprio la squadra di Guardiola (dominata ieri 5-1 dall’Arsenal) e il Newcastle (k.o. nel weekend contro il Fulham). Per farlo, la formazione di Maresca deve però battere il West Ham in uno dei derby di Londra più sentiti. La prima occasione del match arriva al quarto d’ora ed è proprio per i Blues: Madueke prova a sorprendere Areola con un tiro a giro sul palo lontano, ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Jorgensen nega invece il gol a Bowen dalla parte opposta una manciata di minuti più tardi, venendo però poi trafitto dal mancino dell’inglese al 42’: l’ex Hull City sfrutta un erroraccio di Colwill e porta avanti gli Irons alla prima da titolare dopo il rientro dall’infortunio. Il Chelsea prova allora a rispondere nel recupero di primo tempo con Palmer, ma Areola riesce a parare in corner una grande punizione battuta dal numero 20 londinese. Il pareggio i padroni di casa lo trovano quindi al 64’: a realizzare l’1-1 è Pedro Neto, bravo a concludere un’azione da lui stesso iniziata. Kudus colpisce invece un palo per il West Ham al 70’ (era in fuorigioco), mentre Wan-Bissaka regala il 2-1 ai Blues cinque minuti dopo: l’ex Manchester United inciampa in un autogol, deviando nella propria porta un cross di Palmer. È l’episodio che decide il derby. Il Chelsea torna alla vittoria e opera un doppio sorpasso in classifica ai danni del Manchester City e del Newcastle, salendo al quarto posto: ora i punti per Maresca sono 43. Nonostante un’ottima prestazione, il West Ham resta invece fermo a 27 punti, in quindicesima posizione.