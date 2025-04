Premier League: il Chelsea piega il Tottenham 1-0 nel derby e sale al quarto posto

Il derby di Londra si tinge di blu: il Chelsea supera 1-0 il Tottenham a Stamford Bridge e torna al quarto posto in classifica. Nel corso della prima frazione di gioco i Blues premono forte, nonostante il tentativo di Heung-min Son in avvio. La squadra di Maresca spinge e crea occasioni, ma gli ospiti riescono a mantenere la porta inviolata anche grazie a Vicario. Il primo tempo, piuttosto intenso, tramonta in parità, sul punteggio di 0-0. Dopo l’intervallo i padroni di casa arrivano a colpire: al 50’ il cross pennellato di Cole Palmer trova l’inserimento e l’incornata di Enzo Fernandez, che quasi indisturbato firma la rete del vantaggio. Sei minuti più tardi arriva anche il raddoppio, ma il bel destro al volo di Caicedo viene annullato dopo controllo al Var per fuorigioco millimetrico di Jackson. Al 70’ gli uomini di Postecoglou pareggiano i conti quasi a sorpresa con Sarr, ma anche in questo caso la rete viene annullata dal Var per via di un fallo dello stesso marcatore su Caicedo. Nel finale Son va ad un passo dall’effettivo 1-1, ma nonostante i dodici minuti di recupero gli Spurs non riescono a strappare il punto. Vince il Chelsea 1-0 e sale a 52 punti, tornando al quarto posto e sorpassando Manchester City e Newcastle. Fermo a 34 il Tottenham, in quattordicesima posizione.