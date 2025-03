Premier League: il Brighton ferma Guardiola, poker del Nottingham

MANCHESTER CITY-BRIGHTON 2-2

Il Manchester City manca ancora la vittoria e, paradossalmente, tira un sospiro di sollievo: è 2-2 col Brighton, che avrebbe meritato ai punti. Iniziano subito col piede sull'acceleratore i Seagulls, con la rete annullata a Mitoma, ma al 9' è vantaggio City: Webster stende Marmoush, Haaland non sbaglia dal dischetto. Il Brighton pareggia su punizione con Estupinan (22'), poi rischia grosso: doppia chance per Savinho, prima che Minteh sfiori a sua volta la rete. Al 39' ecco il nuovo vantaggio del Man City, col gran tiro dalla distanza di Marmoush, ma questo margine dura solo nove minuti. Nella ripresa una nuova autorete di Khusanov, sfortunato nella deviazione al 48', sancisce il definitivo 2-2. Fioccano infatti le occasioni, con Baleba e Minteh vicinissimi alla rete e un palo colpito da Nico, ma non arriva la vittoria per nessuna delle due formazioni. Man City e Brighton si fermano sul 2-2, coi Seagulls che hanno il maggior rammarico per il grande possesso palla e la forte presenza offensiva. Brighton nella top-7 con 47 punti, Guardiola invece si ferma a quota 48 e potrebbe perdere posizioni.



IPSWICH-NOTTINGHAM FOREST 2-4

Prosegue la marcia inesorabile del Nottingham Forest, che domina in casa dell'Ipswich: 4-2 e grande vittoria per i Garibaldi Reds, sempre più terzi. Ci provano subito i padroni di casa con Delap ma, dal quarto d'ora in poi, giocano solo gli ospiti. Gibbs-White impegna per primo Palmer e, sul corner seguente, ecco il gol: lo segna Milenkovic, che beffa il portiere al 35'. Da qui in poi è apoteosi per il Forest, che segna tre reti in sei minuti: letale l'uno-due di Elanga, che porta i suoi sul 3-0 al riposo. Vano il tentativo di Kalvin Phillips, che non riapre i giochi, mentre Sels evita la rete di Davis. Nella ripresa Gibbs-White e Yates vanno vicini al poker per il Nottingham Forest, con l'Ipswich che segna solo all'82': Cajuste accorcia, ma quattro minuti dopo Jota Silva (86') sigilla di nuovo il match. Vana dunque la rete nel recupero di Hirst (93'), l'Ipswich perde 4-2 e vede allontanarsi la Premier League: con 17 punti, è a -9 dalla salvezza. Nottingham sempre più terzo e, con 54 punti, si avvicina alla Champions.