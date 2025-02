Premier League: disastro Chelsea, il Brighton lo batte ancora

Sabato il Brighton aveva eliminato il Chelsea dalla Carabao Cup e, sei giorni dopo, ribadisce e rafforza la sua superiorità: è 3-0 sui Blues nel match d'apertura della 25a giornata. Le prime chances sono per i londinesi, che rischiano l'espulsione di Cucurella e si spengono completamente dopo l'infortunio di Madueke. Il momento che cambia la gara arriva al 27', con la magia di Mitoma: controllo orientato sul lancio del portiere Verbruggen, dribbling su Chalobah e rasoterra a fulminare Jorgensen. L'ex Villarreal può solo raccogliere dalla sua rete e deve ripetersi al 38', quando Minteh raddoppia per il Brighton. Il Chelsea chiude al riposo in svantaggio di due reti e con un gol annullato: c'era fallo di Enzo Fernandez sul momentaneo 1-1 (36'). Nella ripresa la musica non cambia, coi Seagulls che controllano e chiudono i giochi al 63': Minteh annulla Sancho, s'invola e insacca tra le gambe di Jorgensen. Mitoma sfiora anche il gol e i Blues, annichiliti, si arrendono senza lottare nei minuti finali. Il Brighton vince 3-0 e sale così a 37 punti, agganciando l'Aston Villa all'ottavo posto. Il Chelsea si ferma a quota 43 e rischia, visto che il Man City (41) potrebbe superarlo domani e soffiargli il quarto posto.